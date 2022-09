Final de rêve pour des Hannutois invaincus

Puis la rencontre changeait complètement d’âme avec des défenses de plus en plus présentes et des attaques de moins en moins précises. Comme l’an dernier, le marquoir n’avançait que peu (32-34 à la pause) et le 3e quart le rendait presque figé. De quoi donner du dynamisme à des locaux basculant dans le money time en tête malgré. Réduits à 7 malheureux points dans le 3e quart, les Hannutois avaient néanmoins eu le bon goût de continuer à se battre défensivement pour limiter la casse.

Et les 10 dernières minutes allaient montrer toute la dynamique positive qui est actuellement celle des Hannutois. Ainsi, c’est un incroyable finish que les Verts allaient réaliser. Ne concédant plus que 6 unités dans le dernier quart, les troupes de Michel Bisschop allaient d’abord recoller par Goffin avant de prendre le contrôle. Malgré de nombreux lancers ratés, les Hannutois géraient bien toutes leurs dernières attaques pour signer un 3 sur 3 inattendu mais mérité… à l’image de leur magnifique finish

QT: 19-20, 13-14 (32-34), 13-7 (45-41), 6-15.

WELKENRAEDT: Mond 4, Van Wissen 8, Leemans 4, Fyon 10, Hensen 0, Delrez 16, Touette 9.

HANNUT: Declercq 3, Bielen 4, Materne 7, Bisschop 12, Lambert 2, Goffin 7, Dibenedetto 13, Fauchet 0, Humblet 8.