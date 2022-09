Fin d’une incroyable série pour Thisnes, tenu en échec contre Wanze/Bas-Oha B

Trente-cinq matchs et autant de victoires en championnat plus tard, Wanze/Bas-Oha B vient de mettre fin à cette série unique pour les Thisnois. C’est d’autant plus étonnant que les Mosans n’y étaient pas en ce début de saison mais leur force de caractère a fait la différence en fin de rencontre et un but inscrit par Micha. "Nous avons eu une réunion jeudi et elle s’est bien déroulée, jubile Laurent Mievis. Nous avons vécu une excellente première mi-temps de football même si on prend un but sur phase arrêtée. La seconde partie de la rencontre a été plus hachée mais notre jusqu’au-boutisme a payé. Les gars ont très bien presté, ça fait du bien pour le moral après quelques semaines difficiles. La réaction est satisfaisante, mais il faudra confirmer la semaine prochaine contre Warnant B."