D3 ACFF: un premier but à domicile pour une première victoire à Huy

Huy tient enfin cette première victoire. Le cinquième essai aura donc été le bon. Paradoxalement, c’était sans doute le moins bon match des protégés de Manu Papalino mais, en foot, on sait bien que ce ne sont pas toujours les meilleurs qui l’emportent! "On a changé de système en jouant avec deux avants mais cela n’a pas vraiment bien fonctionné", admettait le coach hutois. Donc, forcément, dans le camp adverse, on était quelque peu dépité avec des exagérations du genre: "On a eu mille occasions mais on n’a pas été concret ", fulminait le capitaine Kone. Ou alors des propos plus conformes à la réalité comme ceux du coach Herinckx: "On devait toujours gagner ce match. Nous avons été appliqués et organisés. Je n’en veux pas à mes joueurs mais je ne suis pas satisfait de notre rendement offensif. "