Waremme vise le 3 sur 3 face à Ciney

Car le rendez-vous de ce samedi sera clairement un cran au-dessus de ce que l’ABC Waremme a vécu depuis le début de la saison. Un adversaire taillé pour les avant-postes mais qui a déjà chuté. "On ne va pas dire que c’est un test pour nous, mais c’est vrai que le rendez-vous est important. Le groupe est en confiance et on vise clairement le 3 sur 3 sur notre terrain. Cela permettrait d’ensuite aller à Cointe sans pression car on sait que cette équipe sera redoutable cette saison", continue un coach qui retrouvera toutes ses forces pour ce duel contre une équipe solide et complète.

Sortant d’une victoire de 30 points, logique, contre Ans, les Namurois débarqueront pour retrouver un plan marche plus en rapport avec leur potentiel. Taille, nombre et puissance intérieure, ce groupe est taillé pour faire parler de lui mais c’est fait surprendre dans la salle de Tilff en ouverture de saison. "J’ai eu l’occasion de les visionner et c’est vraiment un groupe costaud. Maintenant, comme depuis le début, j’ai vraiment confiance en mon groupe et en nos armes. On a les atouts pour prendre cette rencontre car on a du répondant dans tous les secteurs du jeu. On a pu démontrer que, même si la réussite est absente depuis le début de la saison, notre défense et notre application nous permettent de sortir positivement des différents matchs. À nous à continuer de la sorte", conclut Alban Angelucci.

Avec une opposition montant crescendo, on va clairement pouvoir savoir ce que peut actuellement produire Waremme et dans quelle partie de la première colonne du classement on peut s’attendre à voir luter les Hesbignons cette saison.