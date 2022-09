Waremme encore à la recherche de réalisme

"Si on avait six ou sept points, il n’y aurait rien à dire."Si l’on s’en tient au contenu, il serait difficile de donner tort à Steve Dessart. Mais la réalité est bien différente car les Wawas n’ont encore empoché que deux maigres unités. "Si je doute? Non, car, dans le contenu, c’est bien, on se crée des occasions. Mais on ne profite pas assez de nos moments forts. Et après une telle débauche d’énergie, ça devient compliqué et on commet des erreurs d’inattention. Certes, on attend une victoire, mais il n’y a pas péril en la demeure."