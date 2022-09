Solières, à la relance

Le 1 mai 2022, Solières disputait la dernière rencontre de la saison dernière face à Ganshoren. Les gars de Pascal Bairamjan avaient partagé l’enjeu (2-2) face aux Bruxellois. Plus de quatre mois plus tard, de l’eau a coulé sous les ponts. Et les Hutois ont connu pas mal de bouleversements. Malgré tout, Solières livre un début de championnat honorable. "Il est mieux qu’espéré, entame Robin Bartholomé. Footballistiquement, on est moins forts que la saison dernière mais on forme un meilleur groupe. Avec ce genre de mentalité, on peut réaliser de grandes choses."