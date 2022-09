Une suite qui pourrait être tout aussi positive puisque les Hesbignons se rendent à Welkenraedt qui affiche un bilan de deux revers. "C’est l’occasion de continuer notre marche en avant. Si on peut déjà prendre trois victoires d’avance sur cette équipe, ce serait génial. On sait qu’ils ne tournent pas trop actuellement, qu’ils ont peu de rotations, contrairement à nous, et peu de réussite, ce qui n’est pas non plus notre cas. Maintenant, nous savons aussi que leur jeu ne nous convient pas. D’ailleurs, nous avions déjà été battus deux fois en championnat par cette équipe avec, à chaque fois, une attaque ne trouvant pas de solutions. On doit donc être appliqués et proposer la même entame de match que lors des deux premiers duels."

Malheureusement, cette ambiance positive a un peu été cassée par les nouvelles de l’infirmerie. "Les examens du genou de Gauthier Mouillard ont révélé que les ligaments du genou avaient été touchés. On ne pourra donc plus compter sur lui cette saison. C’est vraiment dommage car il avait montré de telles choses pendant la préparation et qu’il méritait de se frotter à la P1. Ce n’est que partie remise", concluait le coach.