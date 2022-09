Gaudoux (Waremme B): «Pas encore prêts»

Si Waremme n’a pas encore gagné cette saison, évidemment, il n’y a pas de panique à bord dans les rangs de l’ABC Waremme, loin de là. "On n’est plus l’oiseau pour le chat de l’an dernier qui a surpris tout le monde. Nous avons un autre statut face à des équipes concentrées et cela n’est pas passé lors des deux premières sorties disputées dans des conditions compliquées", rappelle le coach Gaudoux. "On n’a pas eu une bonne préparation et j’ai senti un groupe à moitié impliqué et assidu. On a raté notre premier match et, la semaine dernière, tout n’était pas à jeter. Je n’étais pas avec le groupe et la réussite était absente mais les joueurs se sont battus. Maintenant, il faut aussi reconnaître que nous ne sommes pas prêts pour un tel championnat et nous devons être patients avec nous-même."