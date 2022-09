À la vue de ce programme, on se rend compte que Flémalle aborde un fameux triptyque. "J’ajoute Jehay qui viendra juste après. Nous voilà donc face à un mois crucial", précise Olivier Dentz (35 ans). Pour le médian ferrusien Ludovic Ferron (30 ans), cette rencontre sera abordée comme une autre. "Flémalle est un concurrent direct mais cela ne changera rien à notre approche du match. On sait qu’on est attendu de pied ferme partout. Donc, chaque adversaire est pris très au sérieux." Pour le portier flémallois, la partie s’annonce ouverte. "Nous n’avons pas une équipe pour fermer le jeu. Les gars aiment toucher le ballon et aller de l’avant. Notre belle surface synthétique, qui n’a rien à voir avec la tôle ondulée que nous avions à Ivoz, convient très bien à nos manieurs de ballon. Mais nous sommes aussi bien conscients de la valeur de l’adversaire. Ferrières compte en ses rangs des éléments habitués aux gros matches, un gardien d’expérience et un coach tactiquement très fort. Je parle en connaissance de cause: Caserini, je l’ai eu deux ans à Solières."

Si Dentz, qui vient de débuter sa quatrième saison à Flémalle, connaît bien la P2, pour Ludovic Ferron, ex-pro en D2 à Seraing arrivé cet été d’Aywaille, la P2 est une découverte. "Et, ce que je constate, c’est que l’impact physique est plus important en provinciale qu’en nationale. Clairement, il faut mouiller le maillot."

Pour le médian ferrusien, au-delà de l’enjeu, cette rencontre revêtira un caractère particulier. "Car mon frère Lucas (26 ans) évolue à Flémalle, au milieu du jeu comme moi. Il a été formé au Standard, est passé par Eupen, Spouwen, Wiltz, Sprimont et il a aussi été pro en D2 à Seraing pendant une saison." Il y aura donc du très beau monde sur le terrain demain du côté de Mons-lez-Liège où la rencontre s’annonce très ouverte. Et si vainqueur il y a, celui-ci frappera un premier grand coup dans cette compétition. Mais pas un coup décisif, ça, c’est sûr…