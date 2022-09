À côté de ça, il est donc nécessaire d’assumer son statut face à des adversaires plus abordables. Et c’est peut-être là que le bât a blessé face à Sougné. Confiants face à un adversaire qui se déplaçait à seulement six joueurs, les gars d’Éric Boon ont parfois flirté avec la suffisance.

Pourtant, ce sont eux qui vont mettre le nez à la fenêtre les premiers. Les occasions se succèdent tout autant que les ratés. Tout profit pour des visiteurs qui finissent par punir leur hôte et rentrent aux vestiaires en menant au score 0-1.

Le second acte va encore davantage creuser le fossé du réalisme entre les deux équipes. Alors que Venner rétablit la parité après avoir heurté les montants, Sougné reprend l’avantage cinq minutes plus tard. C’était maintenant au tour de Raponi et Hauteclair de voir leurs frappes s’écraser sur le poteau. Comble de la malchance, les visiteurs marquaient un nouveau but.

Avec deux minutes de jeu restantes, on voit mal comment la bande à Destat peut s’en sortir. Et pourtant, ils vont y parvenir. Raponi va d’abord réduire l’écart avant que Parent n’offre le nul sur un coup franc dont lui seul a le secret. "Je suis fier du jusqu’au-boutisme de mes gars mais quel gâchis pendant les 49 premières minutes"commentait Éric Boon.

Fallais s’en sort bien mais devra se montrer bien plus réaliste pour embêter leurs voisins wanzois.

WALLONS-Y FALLAIS: Destat, Gérard, Hauteclair, Parent (1), Raponi (1), Henrioulle, Pellizon, Rigo, Venner (1), Allard.