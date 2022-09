Une préparation compliquée pour Saint-Georges A

À commencer par Clément Bilas, déjà forfait pour les premières rencontres "Il souffre de l’épaule et on ne prendra aucun risque. Fabian Bolly n’est toujours pas entièrement remis de sa blessure au coude, alors que Thomas Bastin s’est déchiré les ligaments de la cheville en juin dernier. Pour ma part, je suis également diminué par plusieurs blessures, peste Alain Simon, qui se veut pourtant optimiste. Heureusement, Bruno Franzoi ne ressent plus de douleur après sa clavicule cassée, alors que Claude Bodart est en pleine forme après son opération l’année passée."

Des pépins physiques qui n’empêchent pas Saint-Georges de croire au Top 5. Au vu des forces en présence dans cette série C en Nationale 3, le club cher au président Bernard Destexhe aura fort à faire avec Meerdaal, Manage, Limal Wavre ou encore Libramont. "On fera les comptes après un mois de compétition. Il est encore trop tôt pour évaluer la chose. Pour l’instant, le plus important est de gérer les blessures et de prendre du plaisir. L’équipe vit bien", glisse le pongiste classé B6.

Ce samedi, Saint-Georges reçoit le Logis et espère se rassurer avec un premier succès.