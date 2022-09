Football - Provinciale 3A : Stockay B veut sortir de cette spirale

Avec cinq petits points en un même nombre de rencontre, le début de saison de Stockay B est loin d’être idéal. Alors que le club avait avancé de grands objectifs pour cette saison, force est de constater que le niveau n’est pas adéquat pour tenir tête au Top 5. Et si les facteurs comme la malchance ou le calendrier sont à prendre en compte pour expliquer les difficultés rencontrées, les Stockalis doivent une revanche à leurs supporters. " On est bien d’accord, confirme Jean-Marc Maréchal. Il n’y a pas de secret, on joue à domicile sur un superbe terrain, on se doit de prendre les trois points. On doit gagner contre ce type d’équipes. À l’entraînement, tout se passe très bien mais il faut réussir à reproduire cela en match, ce que nous n’arrivons pour le moment pas. Il ne faut pas oublier que nous sommes une toute nouvelle équipe. On sait qu’il n’y a pas de petit match cette saison. On ne peut pas se permettre le moindre moment de relâchement et c’est là où on a encore du travail. Il n’y a rien de mal fait. En gagnant, on peut remonter au classement car il n’y a que deux points entre nous et le haut de tableau. "