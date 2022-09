Le TT Cercle ne compte pas s’éterniser

En P2B, Marchin, avec Loic Ferire et Alexandre Bastin, s’avance en ogre de la série. "On va essayer de jouer le titre", explique le second cité, de retour dans le club de ses débuts. Crisnée, qui a perdu son meilleur élément en la personne de Robin Focan parti à Ans, tentera d’éviter la descente.

En P2C, Saint-Georges D, Renaissance et Viamont B se croiseront cette saison. Si les Saint-Georgiens, qui évolueront avec deux jeunes du cru, ne devraient pas avoir de mal à se maintenir au même titre que Renaissance, les regards seront tournés vers Viamont B. Dans une série avec deux descendants, la tâche s’annonce étriquée pour les Amaytois.

Enfin, en P2D, Templiers, Chiroux B et Wanze C seront de la partie. Les Hannutois de Chiroux ne devraient plus avoir de problème d’effectif. "Les arrivées de Bernard et Nicolas Mottin sont une très bonne chose pour le club, se réjouit Yvon Joiris. L’équipe visera le maintien." Même son de cloche pour la troisième formation wanzoise. "Avec deux P2, on est armé pour faire progresser les jeunes. Ceux-ci seront encadrés par des gars d’expérience", confie Ronny Ceulemans. De son côté, Templiers devrait vivre une saison sans encombre comme ce fut le cas lors du dernier exercice.