Chasser le naturel et il revient au galop. Quand on parle du Flémalle made in P, on pense d’abord à une véritable forteresse défensive contre qui il est très compliqué de se créer des occasions. Pourtant, cette année, motivé par les nombreux éléments offensifs dans son effectif, l’entraîneur cherche quelque peu à changer son fusil d’épaule.