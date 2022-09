Bref, tout l’inverse d’une équipe de Huy qui sort d’une prestation ratée la semaine dernière. "On a eu une bonne semaine d’entraînement mais il faudra encore composer sans trois cadres absents (NDLR: Danze, Roncali et Colle) pour le travail. Ce sera donc encore avec les moyens du bord et avec un plan de match visant la progression de tous que nous nous déplacerons. J’espère trouver de la consistance sur les quatre quart-temps et y limiter la casse dans chacun avec un groupe appliqué, réceptif et, surtout, ne refusant pas le défi physique. Au regard des points marqués par cette équipe, le danger va venir de partout avec plusieurs joueurs dans les doubles chiffres. On doit travailler, progresser et se préparer aux futurs matchs plus à notre portée. On se doit d’être ambitieux pour le futur mais réaliste sur la force actuelle du groupe", résumait parfaitement Steve Joveneau.