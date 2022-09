Youssef Guilmi et Oumar Barry, si Youssef est repris, vous allez peut-être vous retrouver pour le derby ce dimanche. C’est toujours spécial de jouer l’un contre l’autre quand on a été coéquipier ou c’est fini?

Y.G. : c’est toujours spécial de jouer contre des potes.Mais contre Verlaine, mon ancien club, c’est fini. Hamoir, c’est ma nouvelle maison même si je ne renierai jamais ce que Verlaine m’a apporté.

O.B. : oui, c’est spécial. On se voit beaucoup en dehors du terrain, notamment à la mosquée. C’est un ami pour la vie. Mais un match reste un match. Je veux gagner, point.

À quel genre de match faut-il s’attendre selon vous?

Y.G. : cela va être fermé, c’est un derby. On a 1/9, eux 7/9. On a un peu la pression, mais pas de trop. On sait qu’on démarre calmement et on a juste été mauvais 15 minutes à Warnant. Je reste serein, faut juste se lancer.

O.B. : ça va être un match serré. Ils sont un peu dans le dur.Ils vont être motivés. On s’est bien préparé, je ne crains rien.

Que pensez-vous du début de saison de votre équipe respective?

Y.G. : je m’attendais à un 4/9 mais souvent, on commence mal. Dommage ces sorties de Doneux et Impagnatello à Stockay. Sinon, on gagne.

O.B. : je ne suis pas surpris plus que ça par notre début de saison. On a bien bossé, surtout au niveau athlétique et, cette année, on met les occasions au fond. Cela change tout. La concurrence dans le noyau fait du bien aussi.

Verlaine sera clairement le favori, non?

Y.G. : oui, ils seront favorismême si ce sera chez nous. Mais ce sera compliqué pour les deux équipes.

O.B. : non, ce sera du 50-50. Cela peut vite changer. Il faut se méfier de tout le monde.

Hamoir doit gagner sinon, ce sera la crise, non Youssef?

Y.G. : non, pas du tout. Si oin gagne, on lance la saison.

Verlaine semble bien plus fort que la saison passée, Oumar. Le titre, c’est déjà dans les cordes de l’équipe cette saison?

O.B. : (il rigole) je ne pense pas à ça. D’abord se sauver. Après, on verra.

Qu’est-ce que vous souhaitez à votre ami et ex-coéquipier à l’occasion de ce match?

Y.G. : Qu’il fasse un bon match mais que Verlaine perde (rires). Il a retrouvé sessensations après les ligaments croisés. Il a la même blessure que moi et est plus fort qu’avant. Il me donne beaucoup de conseils.

O.B. : qu’il soit repris et s’il joue, qu’il fasse un bon match et derrière, une bonne saison. Je suis passé par là et je sais ce que c’est.

Rejouer ensemble, c’est un objectif?

Y.G. : ce serait chouette mais ce n’est pas d’actualité. On est bien là où on est. Mais tout est possible.

O.B. : pourquoi pas? Je ne sais pas où, mais ce serait sympa. On a commencé presque ensemble en plus.

Avant ce match, vous vous êtes taquinés?

Y.G. : non, juste avant, oui, mais pas trop car on est dans le jeu et la compétition.

O.B. : non, on n’est pas trop comme ça. On parle peu de foot. La vie est plus importante.

Un prono pour finir?

Y.G. : 2-1, deux Yilmaz. Un but d’Oumar? Non, il ne marque jamais (rires).

O.B. : 1-2 avec des buteurs à choisir parmi Gosselain, Ramadani, Jamart et Doyen.