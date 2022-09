Football - P1 : Geer - Wanze/Bas-Oha, le duel des revenants Sam Georges et Killian Adam

Sam, Killian, comment avez-vous vécu la saison dernière, compliquée pour tous les deux sur le plan personnel?

Sam Georges: C’était difficile car je ne jouais pas. Vivre les séances de kiné seul, ce n’était pas évident. J’avais envie d’aider l’équipe, qui ne récoltait pas de résultats, mais je ne pouvais pas.

Killian Adam: J’ai acquis de l’expérience en m’entraînant avec la D2 de Verlaine, mais c’était dur de me montrer avec la P2 car je jouais avec des gars que je ne côtoyais pas.

Comment expliquez-vous que, cette année, ça marche pour vous?

S.G.: J’ai pris le temps de bien me soigner et je continue les soins puisque je vais encore une fois par semaine chez le kiné. Cela m’aide beaucoup et puis, j’ai vécu une bonne préparation. Certes, j’ai encore des douleurs à droite et à gauche mais j’enchaîne les matchs. Et puis, moralement, ça va mieux avec des victoires.

K.A.: C’est à Wanze/Bas-Oha que j’ai fait mes premiers pas en équipe première et le coach me fait confiance. Certes, la réussite me fuit un peu, mais je sens que je monte en puissance. C’est une belle saison qui s’annonce.

Vous êtes surpris de voir votre équipe sur le podium après cinq matchs?

S.G.: C’est encore très serré, cela ne veut rien dire. Mais Nicolas Henkinet a essayé de corriger ce qui n’avait pas été l’année passée. On ne s’attendait pas à faire douze sur douze, mais on savait qu’on avait été plus sérieux.

K.A. : Nous n’avons pas d’objectif précis en tête, on prend match par match. Pour l’instant, tout se passe bien, mais on ne se met aucune pression.

Qui est vraiment le favori du match de dimanche?

S.G.: Wanze/Bas-Oha. Ils veulent jouer le haut de tableau, la pression est sur eux. Nous, on n’a rien à perdre même si on va jouer pour gagner.

K.A.: Pour moi, il n'y en a pas. Ce sera sans doute un match serré avec deux équipes qui ont envie de s’imposer.

Enfin, votre pronostic?

S.G.: J’espère une clean sheet, ça voudrait dire qu’on ne perd pas.

K.A. : 1-2. Avec, j’espère, mon premier goal de la saison.

Arbitre: Fabian Deckers, assisté de Thomas Pirnay et Dominique Klemczak.

GEER: Emons, Georges, Bouhriss, Mulowa, Vigil Bajo, Grosdent, Bekaert, Fadda, Vervoort, Vandebosch, Litran, Delvaux, Coulon + 1 ou 2 à désigner. Henquet et Messina sont suspendus. Docquier (cuisse) est blessé.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, K.Adam, Bisconti, Moureaux, Moulin, Hubeaux, Mottet, Gilson, Honay, Neerdael, Pessotto, Beaujean, Denorme, Goosse, Crupi. Carraro (genou) est blessé. H.Tombal, Ngoye et Rasquin vont en P3.