Football - D2 ACFF : Martin Aharrh prend de l'ampleur à Warnant

Pourtant, très vite, le Verviétois a pris ses marques et de bien belle manière. "Après la trêve hivernale de la saison dernière, j’ai senti que je passais un cap, dit-il. Cette année, le coach me donne de plus en plus de responsabilités et j’essaye de le rendre un maximum sur le terrain. Maintenant, je peux encore m’améliorer et monter en puissance dans les prochains mois."

Tout profit pour les Verts qui continuent d’épater la galerie en ce début de saison. "Honnêtement, j’avais peur qu’on se repose sur nos lauriers mais c’est tout le contraire qui se passe, explique Martin Ahrrah. Warnant, c’est une famille et ce n’est pas bateau de dire ça. Nos premiers résultats sont flatteurs mais cela ne veut rien dire." Certes. Cependant, ce Warnant-là ne cesse de monter en puissance. On se demande d’ailleurs où les gars de Stéphane Jaspart s’arrêteront.