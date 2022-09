Florent David et Huy sont encore perfectibles

Et le moins que l’on puisse écrire est que Manu Papalino a préparé cette rencontre avec sérieux. "On va affronter un adversaire capable du meilleur comme du pire. C’est une formation capable de surprendre, mais nous sommes au courant. Il faut jouer ce match avec sérieux et ne pas prendre Givry à la légère", insiste le coach mosan.

Toujours à la recherche d’un premier succès dans ce championnat, les Tricolores n’en sont pas loin. Mais ils doivent se montrer encore un peu plus concrets. "Nous sommes souvent supérieurs à notre adversaire dans le jeu, mais on a un petit souci de malchance, peste Manu Papalino. Je suis convaincu que ça va finir par tourner. Et puis, sans dénigrer mes attaquants, si on avait un vrai finisseur comme Legros, la donne serait totalement différente."

Et même si la défense donne satisfaction, elle peut connaître certaines absences comme en fin de match la semaine dernière. " Et je reconnais mon erreur, avoue Florent David. C’est vraiment regrettable et dommage mais c’est fait. Il faut maintenant se concentrer sur les matchs à venir. "

Et la meilleure manière de tourner définitivement la page serait d’aller décrocher une première victoire face à Givry.

Arbitre: Kevin Desimpele, assisté de Loris Molino et Melissa Lejaer.

RFC HUY: Marly, David, Kabombo, Eeke, Pollina, Muaremi, Morana, L.Loyaerts, Frantim, De Castris, Papalino, Pire, D.Boussard, Picchietti, Mibenge + 2 à désigner.