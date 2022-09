De la revanche dans l’air pour les Templiers

Mai 2017. Templiers B se déplace à Xhoris B et n’a besoin que d’une victoire pour être sacré champion en P4F. Les Nandrinois s’inclinent finalement 2-1 et ne monteront finalement pas. Cinq ans plus tard, la pilule n’est toujours pas digérée. "À l’époque, Xhoris B devait absolument gagner pour espérer le gain de la troisième tranche et avait renforcé son équipe, se rappelle Julien Lannoy, coach actuel de Templiers et joueur de l’équipe B en 2017. On est encore plusieurs dans le cas à avoir disputé cette rencontre. Oui, là, on est encore revanchards (sourire)."