Comblain est prêt pour ses grands débuts

Et, clairement, on sent un changement complet dans le discours du coach mais aussi dans l’attitude de l’équipe au moment de lancer le marathon de 26 matchs. "On prend une rencontre à la fois avec une énorme envie de tout gagner mais sans la pression que nous nous étions mise l’an dernier. Depuis la reprise, on se concentre sur notre basket, sur le changement de philosophie demandé et sur les règles que nous avons fixées. Le groupe est compétitif, tous les postes sont doublés et on sait que tout roule actuellement. Mais le principal est de prendre du plaisir sur le terrain, d’essayer d’y faire ce que nous avons décidé et de progresser comme équipe. Alors, oui, si tout se passe bien, on jouera les premiers rôles comme tout le monde l’espère. Mais on ne se focalise pas sur une seule rencontre. Il y a plus de sérénité mais autant d’ambition. "

Dès lors, la première à domicile est une chance même si c’est directement une équipe qui devrait aussi faire parler d’elle qui pointera le bout de son nez. "Sijsele, c’est du costaud et on devra faire une belle prestation pour lancer cette saison, insiste Ludovic Humblet. Le marathon est lancé et tout le monde sait qu’il faut performer chaque semaine. On aura tout le monde au poste pour cette première et c’est déjà positif pour pouvoir pratiquer le basket que nous voulons montrer. "