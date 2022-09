Cette fois, Bettincourt ne devrait pas faire la culbute

Pour éviter de faire l’ascenseur, les Hesbignons ont transféré du lourd. Notamment avec les arrivées de Cédric et Antoine François en provenance d’Orp, alors que Julien Blavier, lui, effectue son retour en terres waremmiennes. "Il ne devrait pas jouer beaucoup de rencontres, au même titre que Christophe Pietroniro, qui, lui, a décidé de jouer avec l’équipe B", explique Christophe Lurkin.

Avec deux B4 et des joueurs devenus expérimentés, on pense évidemment à Lau Smeijsters pour qui la P1 était devenue trop étroite, Bettincourt est, cette fois, armé pour se maintenir aisément. L’objectif initial restera évidemment le maintien. "Je pense que le championnat sera très serré au milieu du classement. J’ai un peu regardé les différentes listes de force de nos adversaires et je m’attends à beaucoup de rencontres étriquées, glisse Christophe Lurkin. Pas mal de matchs devraient se solder par des 9-7 ou 10-6. Cette saison, j’espère que ça tournera dans le bon sens."

Une série à 11

Bettincourt bénéfice d’un petit coup de pouce puisque seulement onze formations composent la série A, ce qui signifie qu’il y aura un descendant en moins. Forcément une excellente chose pour des Waremmiens qui seront déjà au repos ce week-end. Qu’à cela ne tienne, les Hesbignons sont prêts. "Oui, là, on veut en découdre, sourit Christophe Lurkin. Notre préparation s’est bien passée et notre niveau semble assez bon."

De bon augure pour leur premier match de championnat face à Thuin, le 24 septembre prochain. Une équipe capable d’aligner quatre joueurs classés B4.