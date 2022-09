Basket-ball - Régionale 2 : Confiance et motivation dans le clan haneffois

Mais le basket n’est pas aussi simple. "Les duels contre Beez ont toujours été serrés depuis mon arrivée à Haneffe, souligne d’abord Renaud Leclercqs. Ensuite, cette belle équipe est à 0 sur 2 et viendra le couteau entre les dents. C’est une certitude alors que la motivation de mon groupe, je ne peux pas la contrôler. Samedi dernier, on a directement senti que les joueurs voulaient en découdre. Dans les vestiaires, je les ai sentis chauds, ils ne voulaient pas un long discours de ma part, ils voulaient le terrain et on l’a vu avec un début de match exceptionnel. C’est cette mentalité qui nous rend performant et que l’on doit retrouver. Mais je n’ai que très peu d’emprise sur cela. Je compte donc sur mes joueurs."

Maintenant, dans cet aspect "fighting", Haneffe suivait souvent le sillage d’un Palazy qu’on a donc perdu jusqu’au terme de la saison. "C’est donc le moment pour certains de franchir un cap sportivement et humainement. Quand je vois les débuts de matchs de Szabo et Swolfs la semaine dernière, on a vraiment de quoi construire de belles choses. Maintenant, cela ne tient pas encore sur toute une rencontre et ce n’est pas le cas de tout le groupe. Mais on a vu que c’est ainsi que nous pouvons proposer du très beau basket. "

Et ce sera le même effectif de neuf qui sera présent aux Templiers ce samedi. "Effectivement, Dessart est toujours out et comme Denis a fait un pas de côté, nous en sommes là! Cette semaine, on a aussi dû composer sans Henrard mardi, sans Kerkhofs et Stassen jeudi. Les conditions n’ont donc pas été optimales pour préparer la rencontre. Nous avons dès lors mis moins d’intensité et on a peaufiné nos mouvements tactiques en levant certains doutes et en répondant aux questions des joueurs. On aura encore des mauvais moments dans le match qui arrive mais si on sait se baser sur des repères tactiques, on peut les passer plus facilement. Bref, on espère retrouver les mêmes ingrédients que la semaine dernière, avec plus de constance et en espérant la même issue."

Enfin, un dernier paramètre avait aussi joué samedi dernier: le public. Taiseux et discret, les supporters avaient donné de la voix en fin de match pour pousser les Templiers à débloquer leur compteur. "On espère voir du monde pour cette rencontre et nous aider à réussir ce défi pour signer un 2 sur 3 qui serait très positif", concluait Renaud Leclercqs.