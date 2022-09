Les organisateurs viennent de communiquer sur leur site internet. "Le parcours a été confirmé et avalisé par le Safety Manager du RACB. Un nouvel horaire plus équilibré a été étudié cette année. C’est pourquoi le samedi 5 novembre, l’épreuve débutera dès 7h00 du matin. Les équipages s’élanceront pour deux boucles de 5 épreuves de classement, avec retour au parc de service à Huy à l’issue des trois premiers tronçons: Héron (11,14 km), Villers-le-Bouillet (11,10 km) et Ombret-Strée (17,20 km). Au menu de la 2e demi-boucle: Marchin-Perwez (12,80 km) et Solières (6,10 km). Au total, cette journée de samedi totalise plus de 116 km de tronçons chronométrés. Les premières voitures sont attendues au podium à Huy en fin de journée vers 18h12.

L’épreuve repart le dimanche sur le coup de 8h00 pour deux boucles de 4 épreuves de classement. La première d’entre elles marque le retour du rallye du côté de Ouffet avec une étape de 14,59 km baptisée Ouffet-Terwagne. Les concurrents se dirigent ensuite vers Ramelot (7,21 km). Retour à Huy à mi-boucle avant d’enchaîner Bas-Oha – Wanzoul (9,90 km) et Verline-Jehay (10,53 km), soit 85 km chronométrés à la seconde. La première voiture est attendue à Huy à 16h07. Au menu du rallye donc, 18 épreuves spéciales totalisant 200 km, soit 33% du parcours total.

Nous vous détaillerons en temps voulu chacun de ces tronçons chronométrés. Signalons que la traditionnelle étape-test, prévue le vendredi 4, sera organisée sur la commune d’Engis. (Entrée: 10 €).

Pour le public, les ventes de tickets se feront, comme l’an passé, uniquement via le site www.condrozrally.be, remis au goût du jour. Les prix n’ont pas changé, soit 30 € pour une entrée générale + 1 programme officiel (avec liste des partants et cartes du parcours). Les "entrées"seront à retirer la semaine du rallye dans les différents points de retrait qui vous seront communiqués en temps voulu.

Rendez-vous les 4, 5 et 6 novembre dans la région de Huy pour cette belle fête sportive. Plus d’infos à suivre."