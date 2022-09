La Clavinoise tient son nouveau coach et c’est une petite surprise. 

On l’attendait et c’est désormais officiel: La Clavinoise tient son nouveau coach. On sait que le club condrusien cherchait un nouveau mentor après le départ de Patrick Rosimont. C’est chose faite avec l’arrivée de Gilbert Rentmeister. Christophe Grilot sera son T2. Gilbert Rentmeister venait récemment d’être promu coordinateur du jeu à onze au club et là, il endosse également le costume de T1 de la P2. On l’a aussi connu, jadis, au Sart Tilman, entre autres. "C’est quelqu’un qui a une autorité naturelle, une réelle expérience, il est dans le coaching depuis longtemps, justifie Ludovic Depreter, le président de La Clavinoise. Il est en plein dans le projet…"Il est à l’entraînement dès ce jeudi soir.