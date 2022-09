P3A: Mathieu Mestdag s’est offert son match référence avec Warnant B face à Oleye

Voire obligatoire. Après quatre défaites de rang, nombreux sont ceux qui ont cru les Hutois/Villersois repartis dans une boucle infernale après le deuxième but encaissé sur penalty via Perna. Mais contrairement aux matchs précédents, la chance a quelque peu tourné et le changement tactique d’Alain Fays, qui a osé enlever un milieu défensif pour rajouter un deuxième avant, s’est montré décisif. "Nous avons été piqués dans notre égo et on a tout donné car on sentait bien que l’échéance arrivait, glisse le gardien. Nous avons pris confiance et eux se sont mis à reculer. Je pense que cette victoire va être un déclic. Il fallait que ça tourne et ce match va peut-être définitivement nous lancer."

Car si ces trois points font énormément du bien, il reste du travail pour Warnant B. Biens dans l’impact physique, les protégés d’Alain Fays manquent parfois de justesse tactique. Et pour éviter de revivre une saison comme celle passée il y a quelques mois seulement, les points devront vite être pris. Avec la qualité du groupe et les possibilités de soutien de la part de l’équipe première, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce 3/15 mais bon, pour l’heure, les sourires retrouvés doivent être prioritaires dans les têtes que le reste.