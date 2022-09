P3: Patrick Bonomi ne sera plus coach de Lensois pendant un petit temps

Non, Lensois et Patrick Bonomi ne se quittent pas définitivement. Mais oui, cette victoire 6-3 face à Lensois est la dernière pour l’ancien professionnel avant un bon moment. L’entraîneur à succès de Lensois va prendre du recul pour une durée estimée à plus ou moins deux mois. Opéré du genou ce lundi, le Hesbignon se voit obligé de déléguer son poste afin de suivre correctement sa rééducation et au vu de l’importance de celle-ci, celui qui a remporté le tour final la saison dernière ne saura plus donner entraînement et verra, en fonction des possibilités, s’il saura se rendre aux matchs. « Mais pas de panique, nous avons trouvé une solution avec le comité. Notre volonté était que ce soit en interne, c’est pourquoi José Englebert et Paul Bataille reprendront tous les deux les rênes de l’équipe en attendant que je revienne à 100%, explique l’ancien mentor de Thisnes et Haneffe. Une place s’est libérée pour l’opération et j’ai décidé de foncer. On verra par la suite combien de temps exactement va durer mon indisponibilité mais j’ai confiance, José et Paul ont quand même déjà entraîné, ce n’est pas du tout quelque chose de nouveau pour eux. »