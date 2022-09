Oleye a fait preuve de suffisance: «À ce niveau, ça coûte très, très cher»

Le silence était roi dans le vestiaire d’Oleye à l’issue de cette défaite. Entre ceux qui se demandent comment le match a pu tourner de cette manière et les autres fâchés de la situation, l’incrédulité se révélait maître comme sentiment. Car à ce niveau et avec les ambitions du club, jamais cette rencontre ne devait être perdue à 2-0. Mais au moment de tuer le match, les différents attaquants ont parfois fait preuve de suffisance, quitte à tenter de dribbler le portier adverse au lieu de faire le geste juste. Avec les conséquences que l’on connaît. Et si Jean-François Nossin estime, de son côté, que c’est la condition physique qui a causé ces maux, son adjoint et gardien de l’équipe, Alexandre Chasseur, lui, voit un autre problème. « Nous n’avons pas fait preuve de collectivité. En face, tu vois que c’est un groupe soudé qui se donne alors que chez nous, c’était plutôt un lot d’individualités. Et à ce niveau, ça coûte très, très cher », dit-il.