Cette année, le premier à vivre cette expérience à Momalle, c’est Kevin De Blaere. Celui qui avait pour habitude de dynamiter les flancs a été repositionné dans l’axe, derrière l’attaquant. "Je dois m’habituer à ce nouveau rôle. J’essaie notamment de faire davantage jouer mes coéquipiers", détaille le numéro 14 des Jaune et Noir.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le trentenaire apprend plutôt vite. "Même si je ne suis pas entièrement satisfait de mon début de saison, les résultats de l’équipe suivent et c’est le principal", appuie l’ancien ailier.

Un noyau pléthorique qui regorge de qualités dans tous les secteurs du jeu. Mais n’allez pas croire que ça effraie celui que ses coéquipiers appellent KD. "Je n’ai pas pour habitude de douter. Sans prétention aucune, je sais que si je m’entraîne et que je suis appliqué, je peux apporter à ce groupe, affirme, un brin gêné, le joueur. Et puis, en plus de nos capacités, nous pouvons vraiment compter sur un réel esprit d’équipe, c’est notre force."

Et justement, le rouleau compresseur momallois semble bien lancé. Même quand l’adversaire réalise une belle performance, comme les Stadistes ce dimanche, la clique à De Blaere finit par émerger. De quoi continuer de nourrir de saines ambitions. "L’objectif reste le tour final. Malgré notre 15 sur 15, on ne parle absolument pas de titre dans le vestiaire. Nous devons juste continuer d’avancer ensemble pour aller le plus loin possible."

Une mentalité mature, à l’image d’un groupe qui continue d’apprendre sur le terrain.