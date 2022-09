Descamps (Burdinne) blessé et dans l’incertitude

Il y a quelques semaines, on écrivait que Burdinne pourrait surprendre si cette équipe était épargnée par la guigne. Force est de constater que la malchance est toujours bien là. Lors de leur défaite litigieuse à Jehay, les visiteurs ont également perdu leur dernier rempart sur blessure. Michaël Descamps a en effet quitté le terrain à cause de ce qui semble être une déchirure. « Je passe des examens mercredi mais ma jambe a encore bien gonflé, le verdict semble clair même si je ne suis pas médecin », dit-il. À 38 ans, le dernier rempart, qui a jadis connu la division 1, n’avait jamais été blessé de la sorte. Pas de chance pour son équipe, qui n’avait pas besoin de ça. « C’est dommage parce que si on ne regarde pas les points, notre début de saison est bon. Personnellement, je me sentais même de mieux en mieux », explique Michaël Descamps.