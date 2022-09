Clap première pour Nzembo avec Fize

Affichant actuellement un bilan de 9 sur 15, Fize vit un début de saison correct, comme le souligne José-Marie. "Il est bon, très bon même quand on regarde l’ensemble des matchs avec les coupes nationales et provinciales, dit-il. Notre championnat est assez homogène et quand on se prend les pieds dans le tapis comme ce dimanche, on se doit de redoubler d’efforts pour être au point tactiquement, physiquement et techniquement le week-end qui suit. On ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers. Que ce soit après une défaite et même après une victoire. Nous devons assumer notre statut de prétendant au haut du tableau. Seul le travail de qualité et le sérieux nous amèneront où nous méritons d’être."