Bloqué en Macédoine, le Marneffois Tom Closset est forfait pour l’Euro U21

Bloqué depuis de nombreux jours en Macédoine du Nord en raison d’un test positif au Covid, le pongiste de seize ans est livré à lui-même. "Depuis son test PCR positif, Tom est tout seul. Il a dû observer une quarantaine de sept jours, tout seul dans sa chambre. Je suis inquiet car hormis le président de la Macédoine du Nord, il est tout seul, explique son paternel. C’est de la folie cette histoire..."

Si un mince espoir subsistait quant à sa participation, ceux-ci se sont rapidement envolés. "Toute la journée d’hier, le président de la Macédoine s’est battu pour que Tom ne reste pas sept jours de plus en quarantaine. Finalement, on le libère ce mardi à minuit et va rentrer en Belgique dans la journée de mercredi."

«Une terrible désillusion»

Tom Closset est donc contraint d’annuler sa participation à l’Euro U21. "C’est une terrible désillusion. Mentalement, il n’est pas bien. Il se faisait une joie de pouvoir combattre face à des gars plus forts que lui. C’est une grosse déception, confie Marc Closset. Je vais essayer de le remobiliser et je suis certain qu’il reviendra plus fort. Je dis toujours qu’un champion, ce n’est pas celui qui gagne mais celui qui sait se relever."