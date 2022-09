Bisconti, le couteau suisse mosan

Une valeur sûre

À l’image de ce que les Anglais appellent un box-to-box, le joueur de Wanze/Bas-Oha était aussi précieux à la récupération qu’à la finition. Une activité incessante qui fait du bien à ses coéquipiers et qui donne l’impression que Wanze/Bas-Oha évolue avec un joueur supplémentaire. Une performance qui contribue à l’excellent début de saison de son équipe, deuxième au classement. Une excellente entame de championnat qui ne surprend pas celui qui évoluait l’an passé à un échelon supérieur. "Je viens d’une division supérieure et j’ai compris dès les premiers entraînements que cette équipe avait du potentiel. Quand on voit le staff, les jeunes, on s’aperçoit qu’on est à notre place dans le haut du tableau."

Une équipe mosane capable de jouer la montée? "C’est difficile de juger jusqu’où on peut aller, explique Julian Bisconti. On va prendre les matchs les uns après les autres sans trop se poser de questions. Après la première partie de saison, on verra ce qu’on peut ambitionner mais d’ici là, on va juste essayer de donner le meilleur de nous à chaque rencontre."Une philosophie qui fonctionne pour l’instant. Alors, pourquoi changer?