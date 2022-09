Une réaction trop tardive pour La Villersoise

Le marquoir filait ainsi à 32-6 après 10 minutes. De quoi craindre le pire. Pourtant, de manière surprenante, tout allait changer et La Villersoise allait faire trembler les locaux. Point par point, en n’encaissant plus et en faisant preuve d’une grande solidarité. "On revient effectivement à 10 points à 4 minutes de la fin. On commet malheureusement deux pertes de balle les laissant repartir. Mais on a vu énormément de positif sur lequel construire", soulignait Damien Deblond.

QT : 32-6, 5-13 (37-19), 15-13 (52-32), 12-18.

LA VILLERSOISE: Lefebvre 3, Rappe 6, Viseur 9, Vercruysse 9, Vercauteren 2, Bremer 14, Servais Q 7.