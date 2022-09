Solières avait-il la bonne mentalité?

Assez remonté en seconde période, le capitaine et gardien de but Maxime Crahay expliquait ses propos. "Je suis assez fâché car je trouve que la mentalité n’y était pas aujourd’hui (NDLR: lire dimanche). On jouait un peu en marchant en étant deuxième ou troisième au ballon. Ce n’était pas top. Comme capitaine, je me devais de les booster et de m’énerver un peu. Cela s’est vu notamment sur le but où on a été trop laxiste. Il est vrai qu’on a encore besoin de matchs pour que les automatismes fonctionnent à 100%. Quand je vois la combativité affichée lors des derniers matchs, on était en droit d’attendre plus ce dimanche. On aurait dit que ce dimanche, certains avaient moins d’envie. Dison est venu pour prouver des choses. Ils avaient le cœur et ont fait preuve plus que nous d’un esprit d’équipe. J’ai déjà remis un peu les pendules à l’heure à la fin du match et parfois c’est un mal pour un bien. Il n’y a rien de mal fait. "