Ritchie Kitoko: «On progresse»

La remarque vaut sans doute pour Stockay qui est de mieux en mieux dans ses baskets. La griffe Valoir est de plus en plus claire. On tente de jouer au foot en partant de l’arrière mais le liant entre la deuxième et la troisième ligne semble encore perfectible. Les deux avants que sont Diallo et Gueye n’ont pas reçu les ballons qu’ils escomptaient. Ce qui a d’ailleurs provoqué, dans le chef de l’un comme de l’autre, quelques mouvements d’humeur. On ne pourra cependant pas reprocher à l’ancien Diable rouge de faire tout ce qu’il peut. "Les connexions ne sont pas encore optimales, mais je trouve qu’on progresse de match en match, assure l’ex-joueur professionnel. Vous savez, le foot n’est pas aussi intuitif que ça. Il faut aussi que les choses se mettent en place et je peux comprendre la frustration de nos avants qui bougent beaucoup, font des appels, mais ne sont pas toujours récompensés de leurs efforts. Il faut maintenant que tout se mette en place."

Pour le même prix, Stockay signait un bon début de saison avec un joli 6/9. "Mais, voilà, on sait qu’on a des jeunes et que parfois, cela se paye cash en termes d’expérience sur le terrain, sourit ce Liégeois qui a quitté la Grèce pour signer à Stockay. On va, à un moment, prendre du volume et éviter ces petits pêchés de jeunesse. Encore une fois, avec une nouvelle équipe en construction, le monde ne peut pas se faire en un jour…"