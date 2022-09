Après le faux pas à Strée la semaine dernière, les troupes d’Eddy Van Roosendael avaient à cœur de retrouver chez eux le goût de la victoire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a fonctionné. " Je suis heureux et fier de mes gars, savoure le T1 hesbignon. La victoire est plus que méritée malgré une première mi-temps compliquée. J’ai apprécié le coach d’en face, très sympathique et honnête."