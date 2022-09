Partage entre Ouffet et Amay

Ouffet a gagné. Du moins, c’est ce que Manu Wilmet raconte, en souriant à moitié. "Dans les ultimes instants, on marque mais le but est annulé. Le gardien tombe et l’arbitre pense que c’est une faute d’un de nos joueurs."Un but qui aurait conclu une belle remontée ouffetoise. "Nous avions très mal commencé le match mais, après la mi-temps, nous avons su remonter avec de meilleures intentions pour aller chercher ce partage"concluait l’entraîneur local.