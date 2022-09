P1: Geer a «offert la victoire à Hannut», estime Nicolas Henkinet

Le solide défenseur pense notamment aux deux exclusions. "Nous avons été en supériorité numérique pendant moins de cinq minutes. C'est malheureux. Quant aux buts hannutois, on leur offre. Sur le premier, on laisse Pasteels progresser tout seul dans l'axe à son aise. Sur le deuxième, il faut qu'on m'explique comment Cwynar arrive à se retrouver seul au petit rectangle, sans aucun marquage. Nous avons mal géré notre rencontre. C'est là qu'on voit que les blessés et les suspendus sont importants. Nous devons absolument réagir la semaine prochaine."

Nicolas Henkinet abondait dans le sens de son défenseur. "Au niveau de la construction, on n'a pas vu grand-chose du côté de Hannut. On leur a offert la victoire alors qu'il y avait la place. C'est un petit coup d'arrêt dans notre série. Nous devrons nous reprendre face à Wanze. Ce sera sans Messina et Henquet, tous deux suspendus. Quant à Aerts et Docquier, on verra où ils en sont."