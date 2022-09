Oumar Barry, le gardien des Taureaux

Si Oumar Barry gère son milieu de terrain tel un bon père de famille, son équipe se voit également en bonne posture dans une série relevée. "On joue bien et on le doit à notre préparation qui, certes était difficile, mais qui montre aujourd’hui, avec nos résultats, que le travail porte ses fruits et que nous réalisons une entame de championnat plus qu’honorable. La chance nous sourit un peu à l’heure actuelle et il faut la garder un maximum de temps avec soi pour continuer à engranger les points."