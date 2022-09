Oreye a donné une leçon de football à Hognoul

Dans ce qui se rapproche d’un derby, Oreye a surclassé Hognoul. Candidate à la montée, l’équipe entraînée par Jérôme Dirick n’a laissé aucune chance à son voisin et enchaîne une deuxième victoire de rang. Le club orétois avait d’ailleurs bien plus le sourire que la semaine dernière. "Nous avons parfaitement géré ce match, malgré quelques gâchis. Maintenant, si on me proposait ce score en avant-match, j’aurai signé à deux mains. Contrairement aux dernières semaines, la chance a tourné en notre faveur sur le premier but et puis le reste a déroulé. Les trois points étaient essentiels avant les deux prochains matchs, Thisnes et Vyle-Tharoul."