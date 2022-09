Marco Crotteux: «Hannut est un peu un Waremme Bis»

Alors qu'il a été contraint de quitter Stockay à cause de blessures à répétition, Marco Crotteux a trouvé refuge du côté de Hannut où il a pris à cœur son rôle de T2. "Je suis Hannutois et je travaillais déjà ici chez les jeunes. Je connaissais également fort bien Manu Christiaens. Etre son T2 est une bonne opportunité pour débuter le coaching dans un club ambitieux qui veut monter d'ici deux ou trois ans. Mais j'adore toujours autant jouer. J'espère donc bientôt pouvoir rechausser les crampons en match officiel. Je m'entraîne déjà avec le groupe, mais je ne suis même pas à la moitié de mes possibilités afin de ne prendre aucun risque."Il faut aussi reconnaître que pas mal de membres de l'équipe ne lui sont pas inconnus. "Hannut, c'est un peu un Waremme Bis, rigole-t-il. Coza, Henrot, Adrovic, Cwynar, Javaux, Ouchan, Formica, il y avait sept anciens Wawas dans notre onze de départ. On reconnaît la patte de Vincent Lugand, notre manager."