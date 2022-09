Karaté: le Waremmien Mathis Caruso vice-champion du monde U21 avec la Belgique

Battus en finale par la République-Tchèque 0-3, nos compatriotes décrochent une médaille d’argent plus que prometteuse. "Au départ, l’équipe était assez déçue parce qu’on est passé un peu à côté de notre sujet en finale. Maintenant, avec du recul, on se dit qu’une médaille aux championnats du monde, ça reste une très bonne chose, relativise cet étudiant en kinésithérapie à l’ULG. On voit que le travail paye et ça, c’est gratifiant. Tous les sacrifices consentis durant l’année servent à quelque chose."

Au pied du podium en individuel

Mathis Caruso aurait ajouté une nouvelle breloque à son palmarès. En individuel il a ainsi été sorti en quart de finale après une âpre bataille. "J’ai terminé premier de ma poule et livrant de très bons combats, dit-il. En quart, je suis éliminé aux prolongations. C’est dommage car cela ne se joue que sur des petits détails. C’est ça la grosse différence avec le haut niveau."

Dimanche, chez les seniors, le membre du club de karaté à Verlaine a passé un tour avant de tomber contre plus fort le tout d’après. "Mon bilan est honorable, explique le fils de Django, ancien karatéka de haut niveau. Chez les seniors, je savais forcément que ce serait plus compliqué. Pourtant, j’ai vu que tout était possible. Je suis assez content de mon niveau. En quelques mois, j’ai mûri et cela se ressent en compétition."

Une aubaine pour les prochaines échéances qui seront nombreuses. "Je vais prendre un peu de repos avant de participer à un championnat au Luxembourg. Dans quelques semaines, il y aura également les championnats de Belgique où j’espère remporter des médailles, explique Mathis Caruso, qui prendra la direction, en décembre prochain, de la Suisse pour les championnats d’Europe. On visera sans doute au moins une médaille."

Au vu de ce qu’il vient de démontrer, tous les espoirs sont permis.