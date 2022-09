Dès l’entame du match, on sent que les deux équipes ne se contenteront pas d’un nul et jouent clairement l’offensive. Si le premier tir est visiteur, Vigil Bajo ne cadre toutefois pas. Quant à la première occasion franche, elle est à mettre à l’actif de Cossalter qui profite d’un contre, mais le cuir longe la ligne de but. Cependant, l’ouverture du score est geeroise. Vigil Bajo lance superbement Docquier qui ne tremble pas face à Racz (0-1). Il faut peu de temps à Hannut pour réagir. Pasteels, brillant durant les 90 minutes, se fraie un chemin à travers la défense adverse. Arrivé face à Emons, il glisse intelligemment à Cossalter qui n’a plus qu’à pousser au fond (1-1).

Le résultat à la pause est assez logique et les spectateurs s’attendent à vivre une seconde période animée. Néanmoins, les choses vont vite évoluer. Les locaux vont une fois encore voir rouge, Ouchan étant exclu pour un second bristol jaune. C’est la quatrième fois en cinq rencontres que Hannut termine à dix. Mais Geer a à peine le temps de s’en rendre compte que c’est au tour d’Henquet de subir le même sort. Hannut en profite immédiatement. Sur le coup franc qui en découle, Cwynar surgit dans le petit rectangle pour placer une tête victorieuse (2-1). Hannut tient sa deuxième victoire, mais va un peu perdre son football en fin de rencontre. Toutefois, Geer a beau dominer le reste des débats, cette domination reste stérile. Pire! Nicolas Henrot, entré peu avant, enfonce le clou en exploitant une ouverture de Pasteels (3-1).

Geer perd donc ses premiers points et voit sa belle série victorieuse stoppée net. Hannut engrange trois points précieux, synonymes de bouffée d’oxygène. "Histoire de sortir de là où on ne peut pas être", conclut Manu Christiaens.

Arbitre : Michaël Vitiello.

Cartes jaunes : Docquier, Vigil Bajo; Javaux.

Cartes rouges: Ouchan (2 CJ, 50e), Henquet (2 CJ, 54e).

Buts : Docquier (0-1, 18e), Cossalter (1-1, 26e), Cwynar (2-1, 56e), Henrot N. (3-1, 82e).

HANNUT : Racz, Cwynar, Javaux (85eBerrafato), Adrovic, Ouchan, Lo Presti, Geuns, Henrot S. (83eDrèze), Formica (70eHenrot N.), Pasteels, Cossalter.

GEER : Emons, Grosdent, Georges (83eLitran), Fadda, Bekaert (59eDelvaux), Bouhriss, Henquet, Cokgezen, Vigil Bajo, Docquier (36eVervoort), Mulowa (58eVandebosch).