Florian Lemire a aussi l’étoffe d'un titulaire

L'essentiel est de bien vivre ce changement de statut. "Oh, je relativise beaucoup plus. C'est évidemment très frustrant de s'entraîner et de ne pas avoir du temps de jeu avec la pression que génère un match. Parfois, nous nous arrangeons avec la P2. Mais c'est rare."

L'important est d'avoir répondu présent lors de la nocturne face à Seraing B. "J'ai tout de suite retrouvé mes marques. Je pense avoir fait mon boulot, poursuit-il. C'est une rencontre que nous aurions dû gagner. Le dernier geste a fait défaut. Mais je suis certain que nous allons rapidement rebondir. La saison passée, nous avions débuté avec une unité sur neuf. Donc point d'inquiétude. Comme pour ma place où je suis devenu philosophe en me disant que mon heure viendra."

Tout vient à point à qui sait attendre…