Face à Jupille, les 26 points de Deville n’ont pas suffi à Waremme B

D’ailleurs, les premiers échanges allaient s’avérer équilibrés. Dans le camp local, comme la saison dernière, c’est Lambot qui tenait les siens à bout de bras alors que Deville lui rendait la pareille avec six points dans le premier quart et dix dans le deuxième.

Malheureusement, l’intérieur wawa n’allait pas suffire car, en milieu de deuxième quart, les locaux allaient enchaîner trois bombes, dont deux par Randaxhe, pour faire un mini-break. Un écart qui n’atteignait pas les dix unités, ce qui laissait Waremme B espérer réussir un retour, mais une avance suffisante que pour ôter de la pression à un groupe qui n’allait plus trembler.

Sans réussite à distance, comme la semaine dernière, les visiteurs ne pouvaient pas résorber ce retard et devaient rendre les armes. "L’équipe a fait preuve de sa combativité habituelle et d’une mentalité collective sans faille, tenait à souligner Claude Germay. Mais elle n’a jamais trouvé la solution pour contrer la vivacité adverse d’autant que la réussite au shoot nous a boudés contrairement à Jupille qui nous a fait mal à trois points. On n’a jamais pu combler notre retard du deuxième quart malgré un retour à deux unités dans le dernier quart et une égalité totale en seconde période."

QT : 20-18, 22-16 (42-34), 17-21 (59-55), 21-18.

JUPILLE : Randaxhe 20, Tsambalas 9, Sassel 0, Defraine 6, Jennes 16, Lambot 13, Defawes 2, Marnette 3, Vaes 6.

WAREMME : G.Ceulers 4, Lambion 5, Piedbœuf 8, Deville 26, Goergery 8, Menu 7, Germay 10, Bastin 1, Corvers 0.