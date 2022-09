Couthuin perd deux nouveaux points face à un concurrent

En face, Stéphane De Munck n’épargnait pas l’homme en noir non plus. "Nous avons eu un arbitrage en dessous du niveau de la rencontre, qui n’était pas bonne. Ils égalisent sur un coup franc inexistant, ce qui me laisse sur un goût de trop peu. Face à un deuxième candidat au Top 5, on partage."

Arbitre : Claude Tchongom.

Cartes jaunes: Colon, Von Buxhoeveden, R.Carlozzi, Laloux.

Cartes rouges: Walo (69e, deuxième jaune), A.Carlozzi (76e, deuxième jaune), Benzaktit (89e, deuxième jaune).

Buts : Colon (1-0, 52e), Hotton (1-1, 77e).

COUTHUIN: Laloux, Leroux, Forêt, Herbillon (65eTilman), Colon, Grooters, Jans, Von Buxhoeveden, Mattart, Pire, Ciatto (80eLahaye).

STREE: Piette, Pasquiers, A.Carlozzi, Guilmet, Benzaktit, Niedt, Grégoire (75eIzzi), R.Carlozzi, Feyenklahsen, Hotton, Mertens (69eBrnardic).