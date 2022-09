Après le Portugal, Nathan Geada Da Silva s'offre un titre national en Belgique

Il était le grand favori, dimanche, sur la piste de Lebbeke. Et il ne s’est pas loupé. En prenant la direction de la Flandre orientale pour y disputer le 2 000 mètres steeple des championnats de Belgique scolaires, Nathan Geada Da Silva n’avait qu’un seul but : décrocher son premier titre national sur le sol belge. « Et j’ai directement pris l’initiative en imposant un rythme soutenu sans pour autant me mettre dans le rouge, confie le Waremmien. Un petit peloton a suivi avant qu’on ne se retrouve qu’à deux après deux tours. Finalement, j’ai lâché mon adversaire à 600 mètres de l’arrivée et j’ai ensuite géré mon avance tout en maintenant un bon rythme. »