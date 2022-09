Ali Yilmaz en est convaincu: «Hamoir est sur le bon chemin»

À lui seul, il a posé les pires ennuis à l’arrière-garde stockalie. Mais l’ex-Waremmien ne peut pas être à la fois à l’origine et à la finition de ses propres actions dont un vrai neuf se régalerait. "On disait aussi l’an passé, souriait Raphaël Miceli. En attendant, Ali a planté 17 roses…"C’est vrai. Et le petit médian ne se plaint pas. "On n’a pas encore retrouvé notre foot, mais on est sur le bon chemin, je pense, assurait-il. Il faut qu’on bouge encore plus devant et qu’on laisse moins d’espace derrière. Quand tu vois leur but, on est tous, je dis bien tous et pas seulement les défenseurs, rester trop spectateurs. Mais on s’est racheté en livrant une seconde période consistante. Ce 1/9 ne m’inquiète pas mais une petite victoire nous ferait le plus grand bien. C’est déjà un derby important face à Verlaine, je pense. Il faudrait, pour bien faire, le gagner et l’emporter. Ainsi, on lancerait vraiment notre saison…"C’est tout ce qu’on attend en bordure du Néblon.