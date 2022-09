Warnant B remonte Oleye sur le fil

Car, contrairement à ce que le score indique, ce sont bien les locaux qui ont offert au public présent des phases construites. Au quart d’heure, une des combinaisons paie. Yernaux se promène dans la défense villersoise et trompe Mathieu Mestdag d’une frappe appuyée. Tout va trop vite pour la lanterne rouge, qui, souvent dépassée, commet de plus en plus de fautes. La défense recule et Mathieu Mestdag réussit à retarder l’échéance à de nombreuses surprises, même sur penalty peu avant la mi-temps lorsqu’il détourne une frappe de Perna.

Oleye joue avec son bonheur mais reste au-dessus. Et la mi-temps ne va pas changer la physionomie de la rencontre. Sur un nouveau penalty concédé par Cédric Dony à l’heure de jeu, Perna retente sa chance et convertit cette fois son tir au but.

On pense se diriger vers un succès tranquille pour les promus, mais c’est sans compter sur la suffisance de ceux-ci. Entre face-à-face raté, effort défensif bien moins fourni ou peur de se faire mal, l’équipe hesbignonne recule étonnamment. Et ça, Warnant B l’a bien compris. Poussés par un Ganiji survolté, les Verts vont revenir à la marque via le buteur de la D2 ACFF à deux reprises. Et pour récompenser le travail d’Alain Fays, c’est Kevin Ella, auteur d’une excellente rentrée, qui va offrir la victoire d’un excellent travail solitaire. Warnant B prend donc ses trois premiers points de la saison mais peut grandement remercier les joueurs d’en face d’avoir oublié de jouer les trente dernières minutes.

Arbitre : Mathieu Leroy.

Cartes jaunes: Devalet, Remy, C.Dony, B.Fays, Delvaux.

Carte rouge: A.Fays (84e, deuxième jaune).

Buts : Yernaux (1-0, 12e), Perna sur pen. (2-0, 60e), Ganiji (2-1 et 2-2, 70eet 75e), Ella (2-3, 81e).

OLEYE: Chasseur, H.Nossin, Yernaux, Jaco, Preud’Homme, Leseur, Devalet, Perna (70eTumba), Pirlet (62eHolsbeek puis 76eD’Angelo), Nyoka, Thipchanh.

WARNANT B: Mestdag, Delvaux, C.Dony (64eL.Dony), De Gheus (64eRossoux), Ronveaux, Remy, Hankart, Ubieta (46eDelhalle), Ganiji, Fays (64eElla), Thirion.